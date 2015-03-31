إطلاق نار متبادل بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين على حدود غزة

أطلق مسلحون فلسطينيون، مساء اليوم الثلاثاء، نيران أسلحة رشاشة خفيفة تجاه قوة إسرائيلية فتحت نيرانها في وقت سابق تجاه مزارعين فلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود لوكالة الأناضول، إن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أطلقت النار تجاه مجموعة من المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يمارسون عملهم داخل أراضيهم الواقعة في المنطقة الحدودية دون أن يؤدي ذلك لإصابة أي منهم.

وأضاف ذات الشهود أن مسلحين من غزة ردوا على النيران الإسرائيلية بإطلاق بضع رصاصات تجاه القوة الإسرائيلية التي استهدفت المزارع الفلسطينيين.

وانسحب الجنود الإسرائيليين من المكان فور إطلاق النار تجاههم، وتقدمت بعد دقائق آليات وجيبات عسكرية إسرائيلية إلى موقع الحدث وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب الشهود، الذين لم يعلنوا عن سقوط ضحايا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي.

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم “المنطقة العازلة”، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

وعقب إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل في 26 أغسطس الماضي، بوساطة مصرية، وذلك بعد حرب إسرائيلية دامت 51 يوماً، يقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف الأراضي الزراعية على الحدود مع قطاع غزة بشكل شبه يومي، وهو ما يعتبره الفلسطينيون “خرقاً واضحاً” لاتفاق الهدنة.