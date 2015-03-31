أخبار مصر العاجلة.. رسميًا.. "الكسب غير المشروع" يطعن على براءة العادلى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالطعن رسميًا على قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من تهم التربح، وإلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" كواليس عودة سفير قطر لدى القاهرة سيف بن مقدم البوعنين، لتسلم مهام عمله بالسفارة، بعد 20 يومًا من استدعاء بلاده للتشاور، وذلك بعدما تردد عن وجود مصالحة محتملة بين مصر وقطر، على هامش القمة العربية فى شرم الشيخ، والتى حضرها الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لعمليات "عاصفة الحزم" ضد معاقل الحوثيين داخل الأراضى اليمنية، وما أكدته صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن إحباط البحرية المصرية محاولة سفن إيرانية غلق مضيق "باب المندب"، بالتزامن مع الغارات الجوية التى تشنها القوات السعودية ضد بؤر تمركز مليشيات الحوثيين داخل اليمن..

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة..

- رسميًا.. "الكسب غير المشروع" يعلن الطعن على براءة حبيب العادلى

- عودة سفير قطر للقاهرة بعد 20 يوما من استدعائه إلى الدوحة للتشاور

- سامح شكرى لـ"اليوم السابع": عودة سفيرنا للدوحة ترتبط بمصلحة مصر الوطنية

- براءة 68 متهمًا بقضية أحداث الذكرى الرابعة للثورة

- "القومى لحقوق الإنسان" يرسل تقرير بعثة سجن أبو زعبل للنائب العام

- السيسى:مصر آمنة..وحريصون على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت

- العدالة الانتقالية: 75 حزبًا يشاركون بجلسات الحوار حول قوانين الانتخابات

- اجتماع موسع غدا للأجهزة المعنية بالأزمة فى اليمن لمتابعة أوضاع المصريين

- المتحدث باسم عاصفة الحزم: الأجواء والموانئ اليمنية تحت سيطرتنا بالكامل

- المتحدث باسم عاصفة الحزم: إعادة فتح مطار نجران واستمرار العمليات الجوية

- الشرق الأوسط: البحرية المصرية تحبط محاولة إيرانية لإغلاق باب المندب

- وزير خارجية السعودية: لسنا دعاة حرب وعاصفة الحزم مستمرة حتى تحقق أهدافها

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>- توصيات الكوميسا تشيد بالرئيس السيسى وتدين العمليات الإرهابية بمصر

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