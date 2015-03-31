بالفيديو..التليفزيون السعودى يعرض لقطات تعرض لأول مرة لعملية "عاصفة الحزم"

عرض التليفزيون السعودى الرسمى لقطات تعرض لأول مرة توضح انطلاق الطائرات المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم" من القواعد الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، أعلن سيطرة قوات التحالف العربى المشترك بشكل كامل على الأجواء والموانئ فى اليمن، وكثفت غاراتها الجوية لمنع محاولات التقدم باتجاه عدن، كما كثفت عملياتها ضد تجمعات الحوثيين فى صعدة.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، أن التحالف استهدف معسكرا للحوثيين يحوى أسلحة وعربات ومدرعات وصواريخ استولى عليها الحوثيون، وكانوا يحاولون الزحف بها إلى المملكة العربية السعودية، وتم القضاء على اللواء 33 بالكامل.

وأكد أن التحالف يفعل كل ما بوسعه لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، مضيفًا: "نتعامل مع ميليشيات حوثية كانت موجودة فى عدن قبل بدء العملية، والقوات البرية على أهبة الاستعداد إذا ما احتجنا إليها، وننسق مع اللجان الشعبية بعدن ونؤمن الدعم الجوى المطلوب".

وأشار إلى أن قوات على عبد الله صالح تحاول دون جدوى التقدم باتجاه عدن والضالع وشبوة، واللجان الشعبية تقضى على الحوثيين فى عدن بمساندة التحالف.

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