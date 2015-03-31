أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالفيديو..التليفزيون السعودى يعرض لقطات تعرض لأول مرة لعملية "عاصفة الحزم"

Google+ Print
بالفيديو..التليفزيون السعودى يعرض لقطات تعرض لأول مرة لعملية "عاصفة الحزم" بالفيديو..التليفزيون السعودى يعرض لقطات تعرض لأول مرة لعملية "عاصفة الحزم"
عرض التليفزيون السعودى الرسمى لقطات تعرض لأول مرة توضح انطلاق الطائرات المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم" من القواعد الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، أعلن سيطرة قوات التحالف العربى المشترك بشكل كامل على الأجواء والموانئ فى اليمن، وكثفت غاراتها الجوية لمنع محاولات التقدم باتجاه عدن، كما كثفت عملياتها ضد تجمعات الحوثيين فى صعدة.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، أن التحالف استهدف معسكرا للحوثيين يحوى أسلحة وعربات ومدرعات وصواريخ استولى عليها الحوثيون، وكانوا يحاولون الزحف بها إلى المملكة العربية ، وتم القضاء على اللواء 33 بالكامل.

وأكد أن التحالف يفعل كل ما بوسعه لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، مضيفًا: "نتعامل مع ميليشيات حوثية كانت موجودة فى عدن قبل بدء العملية، والقوات البرية على أهبة الاستعداد إذا ما احتجنا إليها، وننسق مع اللجان الشعبية بعدن ونؤمن الدعم الجوى المطلوب".

وأشار إلى أن قوات على عبد الله صالح تحاول دون جدوى التقدم باتجاه عدن والضالع وشبوة، واللجان الشعبية تقضى على الحوثيين فى عدن بمساندة التحالف.


>- وزير خارجية السعودية: لسنا دعاة حرب وعاصفة الحزم مستمرة حتى تحقق أهدافها
>

- قوات سعودية ومقاتلون حوثيون يتبادلون إطلاق نيران المدفعية على الحدود
>

- طائرات التحالف العربى تقصف مقرات اللواء 33 بمحافظة الضالع باليمن(تحديث)
>

- مسئول عدنى: 70 قتيلا بسبب هجوم الحوثيين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا