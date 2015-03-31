بالفيديو.. توكل كرمان تدعو زعيم الحوثيين للتخلى عن العنف

وجهت الناشطة اليمنية توكل كرمان، رسالة مصورة إلى عبد الملك الحوثى، زعيم ميليشيات الحوثى، فى الذكرى الرابعة للثورة اليمينية، طالبته خلالها بالتخلى عن العنف، والعيش فى سلام مع أبناء الشعب.">
وقالت كرمان فى رسالتها لـ"الحوثى"، والتى نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ندعوك إلى التخلى عن السلاح والعنف والتحول لجماعة سياسية، لأن من أقصيتهم بالقهرِ سيعاودون الكرة، ومن قوضت دولتَهم سيستعيدونها، وستجد نفسَك أمامَ غضبِ واستحقاقاتِ شعبِ يمنى عظيم".
في ذكرى الكرامة رسالة #توكل_كرمان : الى عبد الملك الحوثي#اليمن فيديو : الى عبد الملك الحوثي :ندعوك الى التخلي عن ا...Posted by Tawakkol Karman on Tuesday, 31 March 2015
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