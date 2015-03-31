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مجوهرات Dior تحكي أناقة الدار بجميع الألوان

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مجوهرات Dior تحكي أناقة الدار بجميع الألوان مجوهرات Dior تحكي أناقة الدار بجميع الألوان

الثلاثاء 31-03-2015 12:55

زينت أناقة دار الأزياء الفرنسية "ديور" إطلالات السيدات على مدى السنوات الماضية، فبعيداً عن الأزياء والفساتين التي تتزين بها عاشقات الدار والحقائب التي تزيد من أناقة أي إطلالة قررنا أن نسلط الضوء في هذا اليوم على مجوهرات الدار العريقة ونريك أجمل ما قدمته من مجموعات المجوهرات الأخيرة.

في مجموعة My Dior قدمت الدار العديد من التصاميم الجميلة والمميزة بخطوط الدار المعروفة، وزينتها بألماس براق لتكون الهدية المثالية للباحثات عن البساطة والجمال، إذ احتوت على عدد من الخواتم والأساور والأقراط الرائعة بألوان متنوعة بين الفضي والذهبي والروز قولد لتعطيك خيارات أوسع لإطلالتك الأنيقة.

كانت الورود والأزهار مصدراً بارزاً من الإلهام لمصممي الدار، حيث ظهرت العديد من التصاميم المتنوعة التي أخذت تصاميم الأزهار الناعمة وجاءت بعدة ألوان مشرقة لتضيء إطلالتك وتضفي عليها شيئاً من النعومة والجمال.

شاهدي معنا أجمل مجوهرات Dior، وشاركينا برأيك.

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سيدتي