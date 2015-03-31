تأجيل محاكمة أوكرانية لممارستها الرذيلة وتغريم مأمور "قصر النيل" 500 جنيه

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبدالله وأمين سر شريف صلاح، بتأجيل محاكمة أوكرانية الجنسية لاتهامها بممارسة أعمال الرذيلة داخل شقة بمنطقة الزمالك، لجلسة أبريل لحضور المتهمة، كما قضت بتغريم مأمور قسم قصر النيل 500 جنيه لتأخير الدورية الخاصة بنقل المتهمة لمقر محاكمتها بمحكمة عابدين.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، قد أمرت بحبس أوكرانية الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بممارسة الرذيلة داخل شقة مقابل 2700 جنيه فى الساعة بالزمالك، وجاء بالتحقيقات أنها أنشأت صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى ونشرت عليها صورها عارية لاستقطاب الزبائن ووضعت أرقام هواتف محمولة للاتفاق معهم.

وأوضحت التحقيقات أنها فى رحلة دعارة دولية تنتقل بين الدول العربية "أبو ظبى وبيروت" ودول أخرى "هولندا وتركيا" حتى وصلت إلى مصر، واستأجرت شقة بمنطقة الزمالك، وتبين أنها أنشأت صفحة على الفيس بوك تعرض بها صورها العارية وتتفق مع راغبى المتعة وتحدد معهم المواعيد وأماكن الممارسة أحيانا خارج شقتها وداخلها فى أحيان أخرى، حيث تتفق معهم على مبلغ مالى قدره 2700 جنيه والدفع مقدما قبل بدء ممارسة الرذيلة.