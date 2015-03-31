نصائح للوقاية من حساسية الربيع "حمى القش"

• ما هى حمى القش؟

• حبوب اللقاح هى السبب فى الحساسية

• أعراض حساسية الربيع فى كثير من الأحيان تشبه نزلات البرد

>يعانى الكثيرون من الحساسية الموسمية والتى تسمى أيضا بـ"حمى القش"، وتشمل أعراضها: العطس، سيلان أو انسداد الأنف، وحكة فى العيون والأنف والحنجرة، وفقا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.>وفى هذا السياق، أوضح الدكتور ديفيد روزينتريتش، رئيس قسم الحساسية والمناعة فى مركز مونتيفيور الطبى فى نيويورك، إنه عندما تبدأ الأشجار فى الازدهار وتنتج حبوب اللقاح، يترتب على ذلك خلق مشاكل كبيرة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.>وأشار روزينتريتش عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، إلى أن أعراض حساسية الربيع فى كثير من الأحيان تشبه نزلات البرد، ولكن إذا كانت تحدث كل عام فى هذا الوقت، فإنها على الأرجح تكون حساسية موسمية.

ويمكن منع الأعراض قبل أن تبدأ من خلال أخذ الدواء فى وقت مبكر، وإذا بدأت الأعراض فيصبح الأمر أصعب بكثير لوقف رد الفعل التحسسى من منعه من البداية.

• كيف تسيطر على الحساسية

>وهناك عدد من الأشياء الأخرى التى يمكن القيام بها للسيطرة على أعراض الحساسية، مثل الحد من الوقت المستغرق فى الهواء الطلق فى الأيام التى تتناثر بها حبوب اللقاح بصورة كبيرة، مع الحفاظ على نوافذ البيت والسيارة مغلقة.

كما أنها فكرة جيدة لاستخدام جهاز لتكييف الهواء، والذى بدوره يصفى الهواء الخارجى قبل أن يدخل المنزل، وفقاً للباحثين.

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