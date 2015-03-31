أسماء بنات ربيعية

إن كنت تنتظرين ولادة بنت هذه الأشهر فما أجمل أن تختاري لها اسماً ربيعياً مشرقاً! فصل الربيع هو أكثر الفصول إلهاماً للأسماء الجميلة، حيث البدايات والإشراق. اخترنا لك مجموعة من أسماء البنات المستوحاة من هذا الفصل مع معانيها:

- ليلى: الفتاة المختارة لزهرة الزنبق من الوادي.

- ياسمين: اسم زهرة عطرية معروفة.

- إشراق: بداية الضوء.



- نسمة: الريح الخفيفة.

- حياة: العيش

- تغريد: صوت غناء الطيور وشدو الحمام



- شادن: المنشد والمترنم.

- مايا: إله الخصب والربيع عند الرومان.

- جلنار: زهرة الرمان



- جوري: الورد الأحمر الكبير

- تالة: النخلة الصغيرة

- تالا: الشابة الصغيرة، النمو.



- داليا: شجرة العنب

- أرجوان: شجيرة للزينة زهرها شديد الحمرة.

- بسنت:زهرة ذات رائحة مميزة.



- جوليا: الشباب.

- ميرال: الغزال الصغير.

- بيلسان: زهرة بيضاء ذات رائحة عطرية جميلة.



- ناردين: نبات طيب الرائحة، يستعمل للزينة.

- رألة: فرخ النعام وجمعها رئال.

- زهرة: البياض الصافي وصفاء اللون.



- ورد: يطلق أيضاً على الذكور.

- عبير: الرائحة الطيبة.

- نرمين: الناعمة.

- شذى: قوة الرائحة وانتشارها.