طرح 200 فرصة عمل متميزة لخريجى الجامعة بالسويس والإسماعيلية

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الملتقى التوظيفى الأول للخريجين وطلاب السنوات النهاية بالكليات المختلفة والذى نظمته الجامعة بالتعاون مع عدد من كبريات الشركات الاستثمارية المتميزة ،وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور كل من الأستاذ الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع العريش والأستاذة الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعمداء ووكلاء الكليات ومئات الطلاب واولياء أمورهم وأكثر من 12 شركة متخصصة فى مجالات الاتصالات والتحاليل والبنوك والاقتصاد والأعمال الهندسية والتى قامت بعقد العديد من اللقاءت والمقابلات مع الخريجين لاختيار عدد 200 شاب للالتحاق بالعمل فورًا .

وأشاد المحافظ بدور الجامعة وإسهاماتها فى المشاركة الحقيقية والفعالة فى أحداث التنمية الحقيقية والمستدامة إلى جانب إسهاماتها فى دعم ومساندة المحافظة ومشاركتها فى كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية وتوابعها ،مؤكدًا أنها الشريك الأساسى والأول مع كافة الأجهزة التنفيذية التابعة للمحافظة تاى جانب إسهاماتها الفعالة فى ايجاد حلولا لمشكلات البطالة وتشغيل الشباب.

وقد أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن مشكلة البطالة حقًا تعد كارثة وتستوجب الوقوف.. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة بمصر في تزايد مستمر ، والجميع بالدولة يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة, و مازال هناك أمل ننشده ونسعى من أجله جميعا للتغيير وتوفير فرص عمل حقيقية لأولادنا ولهذا تسعى جامعة قناة السويس جاهدة للمساهمة فى حل هذه المشكلة القومية قدر استطاعتها بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى تنظيم هذا الملتقى التوظيفى لأول مرة والذى نأمل أن يجنى ثمارة قبل نهاية اليوم بتوفير أكثر من 200 فرصة عمل و أتمنى أن يتضاعف العدد ويصل الى 700 فى الملتقى القادم والذى سيقام مع بداية العام الجامعى الجديد حتى يستفيد أكبر عدد من أبنائنا فى الحصول على وظيفة .

وأضاف غراب أن آلاف الشباب المصرى يحصلون على أعلى الدرجات العلمية ثم يقفون انتظارًا للوظيفة الحكومية ويطول انتظارهم ويلعنون الظروف ويحملون الدولة عبئ فوق أعبائها الجسام ،فلابد أن تتغير ثقافة وفكر العمل لدى شباب مصر ويتحولون إلى العمل الحر الذى يدر عليهم أموالًا ويحقق الشاب طموحه والجامعة تغير هذه الثقافة من خلال المبادرة الجيدة التى تمت بين مركز تنمية المهارات والتوظيف بالجامعة ومركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولقد تم تدريب وتوجيه موظفى المركز لإعداد طلبة وخريجى الجامعة لسوق العمل ولتقديم الخدمات الاستشارية المهنية وتقديم فرص العمل لهم من خلال هذا الملتقى الذى يضم مجموعة من الشركات العالمية والمحلية التى تبحث عن الشباب الراغبين فى العمل مع توفير فرصة عمل فى مختلف المجالات الطبية والهندسية والتجارية وغيرها.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لمسؤولى الشركات والجهات المشاركة على عملهم الوطنى فى تقديم الخدمات و فرص العمل للشباب.

من جانبة قال الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الملتقى يستفاد منه خريجى الجامعة من دفعة 2010 وحتى 2014 ،وقد تم إعداد الكثير من المتقدمين عن طريق مركز تنمية المهارات والتوظيف بالجامعة؟

وأكد شاروبيم أن نجاح هذا الملتقى يرجع إلى جهد كبير بذل على مدار ثلاث سنوات ماضية واستكملها الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بدعمه للملتقى الذى يجمع العديد من الشركات التى توفر فرص العمل للخريجين،قائلًا إن السابق كانت كل كلية تنظم يوم للتوظيف خاص بها ولكن اليوم يوم التوظيف للجامعة بكلياتها كلها يتيح فرصة أكبر للشباب فى الحصول على وظيفة جيدة .