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خدعوك فقالوا.. الخلايا الجذعية علاج لمرض السكر

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خدعوك فقالوا.. الخلايا الجذعية علاج لمرض السكر خدعوك فقالوا.. الخلايا الجذعية علاج لمرض السكر
يسأل الكثيرون من مرضى السكر عن العلاج بالخلايا الجذعية، خاصة بعد أن انتشرت فى الكثير من الصحف أخبار حول علاج السكر نهائيا باستخدام الخلايا الجذعية.

الدكتور هانى نعيم، استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، يوضح فى هذا الشأن أن الخلايا الجذعية هى خلايا من الممكن أن تتشكل لعمل أى نسيج بالجسم، وأشهر نوع هى خلايا الجنين التى تكون كل أعضائه وهى الموجودة بالحبل السرى ونخاع العظام وداخل المفاصل، وفى الأنسجة الدهنية، أى أنه من الممكن أخذها من المريض نفسه وزراعتها فى أعضائه المختلفة.

ويستكمل حديثة قائلا: "قد يتساءل البعض، إذا كانت الخلايا الجذعية موجودة داخل كل شخص فلماذا لم يعالج نفسه بنفسه، والحقيقة هى أن هذا ما يحدث فى معظم الأمراض والجروح، ولكنه لا يحدث مع مرض السكر، لأن الخلايا الجذعية تحتاج إلى تفعيل كى تهاجر من مكانها وتتحول إلى الشكل المطلوب.

ويضيف استشارى أمراض السكر والغدد الصماء أن بعض الخلايا الجذعية مسئولة عن إنتاج الإنسولين، وهى خلايا قادرة على إنتاج الإنسولين فعليا، ولكن قدرتها على الإحساس بمستوى السكر للتفاعل معه وإفراز الإنسولين ضعيفة لدرجة تعادل حوالى ٢٠% من الخلية الطبيعية، بالإضافة إلى أنها مكلفة جدا وعمرها قصير للغاية.

ويتابع أن العلاج النهائى بالخلايا الجذعية ما زال قائما تحت التجارب، وبدأت التجربة على خلايا الفئران المعملية، حيث إنها طريقة جديدة معقدة للغاية لتحضير الخلايا الجذعية يتخللها ٢١ خطوة بالمعمل، والخلايا الناتجة عن هذه الطريقة تعطى استجابة فى حدود ٧٠% من الخلية الطبيعية (داخل أنبوبة الاختبار).

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