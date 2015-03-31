إنشاء أول مصنع لتصنيع القطارات وعربات المترو بمنطقة أبو زعبل

كشف اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن اختيار منطقة أبو زعبل بالقليوبية لإنشاء أول مصنع لتصنيع القطارات وعربات المترو الخفيفة محليًا.

وأضاف حامد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستقرار على اختيار منطقة أبو زعبل ليكون المصنع بجوار ورش الهيئة الإنتاجية الموجودة بهذه المنطقة، من أجل استغلال المصنع فى تطوير هذه الورش، بحيث يتم إنشاء خط تجميع بالورش يستهدف تجميع منتجات المصنع.

وكانت وزارة النقل وقعت اتفاقية مع شركة أفيكو الصينية، على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، لتنفيذ مشروع إنشاء أول مصنع لتصنيع القطارات فى مصر.

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