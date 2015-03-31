مصدر يمنى: القبائل تتصدى لزحف الحوثيين لمقر الرئاسة بعدن

كشف مصدر يمنى النقاب عن اندلاع مواجهات مسلحة حاليًا بين جماعة أنصار الله الحوثى، وبين العشائر والقبائل بمدينة عدن، بعدما قام الحوثيون بالزحف نحو مقر الرئاسة فى مدينة عدن.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الحوثيين يحاولون تحقيق مكاسب على الأرض بعد الخسائر التى تعرضوا لها منذ بداية عملية "عاصفة الحزم" التى بدأت الأربعاء الماضى، حيث سقط اليوم فقط 11 قتيلاً حوثيًا بينهم قياديون.

وأوضح المصدر أن الخلايا النائمة التابعة للحوثيين بمدينة عدن تدعم حاليًا تقدم الحوثى باتجاه القصر الجمهورى خاصة فى غياب القوات اليمنية.

وأكد المصدر أن هذا الزحف يتزامن مع محاصرة الحوثيين لمطار عدن، حيث يتواجد به أكثر من 5000 جندى حوثى، ويقومون بالتزود بالعتاد من خلال أنفاق تم شقها من معسكر الصولبان إلى مطار عدن، كما يوجد نفق من نهاية المدرج إلى معسكر بدر.

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