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محمد العريفى: اجتماع الدول العربية والإسلامية على قرار واحد هو طريق العزة

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محمد العريفى: اجتماع الدول العربية والإسلامية على قرار واحد هو طريق العزة محمد العريفى: اجتماع الدول العربية والإسلامية على قرار واحد هو طريق العزة
قال الداعية الإسلامى الدكتور محمد العريفى، إن اجتماع الدول العربية والإسلامية على رأى وقرار واحد هو طريق العزة، مستشهدًا بنص الآية القرآنية: "ولا تنازعوا فتفشلوا".

وكتب العريفى عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اجتماع دول الخليج والدول العربية والإسلامية على رأى واحد وقرار واحد نصرة للمظلومين وتطويرًا للأمة.. وهو طريق العزة (ولا تنازعوا فتفشلوا)" .

تأتى هذه التغريدة بعد مشاركة بعض الدول العربية والإسلامية فى "عاصفة الحزم" لضرب معاقل الحوثيين فى اليمن بعد تعديهم على الشرعية وانقلابهم على الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، وتهديدهم للأمن القومى العربى والإقليمى بمساعدة إيران.

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