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ضبط شاب وسيدة سورية قاما بتصوير مقاطع جنسية وبيعها للمواطنين ببورسعيد

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ضبط شاب وسيدة سورية قاما بتصوير مقاطع جنسية وبيعها للمواطنين ببورسعيد ضبط شاب وسيدة سورية قاما بتصوير مقاطع جنسية وبيعها للمواطنين ببورسعيد

المتهم والمتهمة

 القت مباحث الاداب ببورسعيد القبض علي شاب و سيدة سورية بعد انتشار مقطع لهما اثناء ممارستهما للجنس في دائرة حي العرب ببورسعيد.

 وكان قد توصلت تحريات الرائد عمرو الحسينى رئيس قسم حماية الأداب العامة بمديرية امن بورسعيد ، الى قيام إحدى السيدات بتصوير ” مقاطع فيديو” حال قيامها بممارسة الجنس مع أحد الأشخاص ونسخ تلك المقاطع على إسطوانات مدمجه (CD) ، وبيعها للمواطنين بمدينه بورسعيدوبتكثيف التحريات تمكنت قوات الامن من تحديد هوية المتهمين وهما : المدعو “رنا. ن . م ” سورية الجنسيه مقيمه بدائرة قسم العرب والمدعو ” أحمد .م. ر ” مقيم بنفس الدائرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية وبمواجهة المتهمان اعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بتصوير تلك المقاطع ونسخها على إسطوانات مدمجه (CD) وبيعها للمواطنين بمدينه بورسعيد .

 

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما اربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

 

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