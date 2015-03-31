ضبط شاب وسيدة سورية قاما بتصوير مقاطع جنسية وبيعها للمواطنين ببورسعيد

القت مباحث الاداب ببورسعيد القبض علي شاب و سيدة سورية بعد انتشار مقطع فيديو لهما اثناء ممارستهما للجنس في دائرة حي العرب ببورسعيد.

وكان قد توصلت تحريات الرائد عمرو الحسينى رئيس قسم حماية الأداب العامة بمديرية امن بورسعيد ، الى قيام إحدى السيدات بتصوير ” مقاطع فيديو” حال قيامها بممارسة الجنس مع أحد الأشخاص ونسخ تلك المقاطع على إسطوانات مدمجه (CD) ، وبيعها للمواطنين بمدينه بورسعيدوبتكثيف التحريات تمكنت قوات الامن من تحديد هوية المتهمين وهما : المدعو “رنا. ن . م ” سورية الجنسيه مقيمه بدائرة قسم العرب والمدعو ” أحمد .م. ر ” مقيم بنفس الدائرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية وبمواجهة المتهمان اعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بتصوير تلك المقاطع ونسخها على إسطوانات مدمجه (CD) وبيعها للمواطنين بمدينه بورسعيد .

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما اربعة أيام علي ذمة التحقيقات.