«ONTV» ترعى بطولة الجونة للإسكواش للعام الثالث على التوالي

تنطلق فعاليات بطولة الجونة للإسكواش خلال الفترة من 2: 10 إبريل المقبل تحت رعاية مجموعة قنوات “ONTV”.

وتقام بطولة الإسكواش في مدينة الجونة بالغردقة بشكل سنوي، حيث تعد بطولة هذا العام الثالثة على التوالي التي تشرف عليها قنوات “ONTV”.

وحاظت بطولة الجونة للإسكواش باهتمام عالمي خلال العامين الماضيين لمشاركة العديد من اللاعبين الكبار على مستوى العالم أبرزهم المصري رامي عاشور.

وقال عمرو منسي مدير البطولة أن الدور الأول سيقام على يومين الأحد والاثنين عقب تأهل 8 لاعبين من الأدوار التمهيدية ينضمون لأول 24 لاعبًا في هذا الدور.

وأضاف أن محمد الشوربجي بطل العالم والمصنف الأول سيلتقي مع أحد المتأهلين من الأدوار التمهيدية على الملعب الزجاجي فيما يلعب طارق مؤمن المصنف السابع مع الهندي سوراف جوال ويلتقي الانجليزي بيترباركر المصنف الثامن مع مواطنه أدريان والر فيما يصطدم نيك ماثيو ثالث العالم مع زاهد محمد ويلعب كلا من عمر مسعد والفرنسي ماثيو كوستيه والصيني ماكس لي مع أحد المتأهلين للدور الأول.

أما عن منافسات اليوم الثاني، فإنها ستشهد منافسة نارية لرامي عاشور الرابع على العالم عندما يلتقي مروان الشوربجي وينتظر فارس الدسوقي أحد المتأهلين ويلعب الروسي ستيفن مع الإنجليزي جيمس ويلستروب ويلتقي الإنجليزي جريس مع عمرو شبانة المصنف الخامس ويصطدم السويسري نيكولاس موللر بالانجليزي دارلي سلبي وينتظر كريم عبد الجواد أحد المتأهلين واختتم مباريات هذا الدور بمواجهة نارية بين الأسترالي كاميرون بيلي والفرنسي جريجوري جوتيه المصنف الثاني على العالم.

وشدد منسي على أن صعوبة قرعة البطولة ستضفي عليها قوة واهتمام كبير مؤكدا أن المنافسة ستبدأ مبكرا بين أفضل 36 لاعبا على مستوى العالم.

وأضاف أن اللجنة المنظمة اطمانت على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح البطولة الأحد المقبل.