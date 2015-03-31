سقوط 11 قتيلا مدنيا فى قصف عشوائى لجماعة الحوثى بعدن (تحديث)

أفادت تقاربر إعلامية، منذ قليل، بأن القوات العربية تشن غارات على مستودعات ذخيرة فى منطقة فج عطان قرب صنعاء وقواعد عسكرية ورادارات ومنصات صواريخ، كما شن قصف على القاعدة الجوية فى "المخا" ومعسكر للحوثيين على المدخل الجنوبى لمدينة يريم بمحافظ إب.

كما نقلت التقارير، أن اللجان الشعبية ومسلحى القبائل يصدون تقدم الحوثيين فى الضالع رغم القصف، بينما سقط 11 قتيلا مدنيا فى قصف عشوائى لجماعة الحوثى فى منطقة "خور مكسر" بمدينة عدن.

من ناحيتها، نقلت قناة "العربية، أن قبائل القفر تنتفض ضد الحوثيين فى إب وتطرد ميليشياتهم.

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من ناحيته قرر مجلس جامعة صنعاء اليوم تعليق الدراسة فى عموم الكليات حتى التاسع من أبريل القادم، وأوضح بيان صادر عن مجلس الجامعة أن تعليق الدراسة جاء حرصا على سلامة الطلاب خاصة بعد تطورات الأحداث الأخيرة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت تعليق الجراسة أبتداء من يوم الخميس الماضى بسبب عمليات عاصفة الحزم وحتى الأحد القادم ومن المتوقع أستمرار تعليق الدراسة بعد هذا الموعد اذا استمرت العمليات كما أوقفت الجامعات الدراسة بها من يوم الخميس الماضى وجاء اليوم لتقرر توقيفها لمدة 10 أيام .

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>من جهة أخرى قال المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رعد بن زيد بن الحسين الثلاثاء انه يخشى من حدوث "انهيار كامل" لليمن حيث يشن تحالف عربى بقيادة السعودية حملة غارات جوية على المتمردين الحوثيين وحلفائهم.

وأوضح فى بيان "ان الوضع فى اليمن مثير لأقصى درجات القلق مع عشرات المدنيين القتلى فى الايام الاخيرة".

وأضاف "يبدو أن البلد على حافة الانهيار الكامل".

وأعرب زيد عن "صدمته" اثر غارة الاثنين على مخيم المزرق الذى يضم يمنيين نزحوا جراء النزاع فى شمال غرب البلاد وكانت اقامته المنظمة الدولية للهجرة فى 2009، ويضم اربعة آلاف نازح.

وبحسب المنظمة اسفرت الغارة عن مقتل 40 شخصا على الاقل واصابة مئتين اخرين.

>وندد زيد ايضا بهجمات انصار الحوثى خصوصا على المستشفيات.

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