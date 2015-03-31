إقالة رئيس وزراء طرابلس والإبقاء على أعضاء الحكومة

اقال المؤتمر الوطنى العام الليبى، الذراع التشريعية للحكومة التى تدير العاصمة الليبية طرابلس، رئيس مجلس الوزراء عمر الحاسى بعد تصويت جرى اليوم الثلاثاء، وفقا لعضو فى المؤتمر.

وقال العضو فى المؤتمر "تمت اقالة رئيس الحكومة فقط، مع الابقاء على باقى الوزراء"، مشيرا إلى أن "القرار جاء فى جلسة تصويت انعقدت اليوم" فى مقر المؤتمر فى طرابلس.

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