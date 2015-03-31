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28 أبريل.. النطق بالحكم فى قضية نصب ضابط على 3 تجار ذهب بالمنصورة

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28 أبريل.. النطق بالحكم فى قضية نصب ضابط على 3 تجار ذهب بالمنصورة 28 أبريل.. النطق بالحكم فى قضية نصب ضابط على 3 تجار ذهب بالمنصورة
قررت محكمة جنح أول المنصورة حجز قضية قيام ضابط شرطة بالنصب على ثلاثة تجار ذهب للنطق بالحكم بجلسة 28 أبريل القادم مع استمرار حبس الضابط.

تعود أحداث القضية عندما تقدم ثلاثة تجار ذهب، ببلاغ يتهمون فيه ضابط شرطة بالنصب عليهم وحصوله على مبالغ مالية نظير جلب ذهب بأسعار أرخص من السوق لكنه لم يسلمهم أى ذهب، حيث قام كل من محمد فؤاد إبراهيم أحمد وخطاب مسعد أبو ريا والسعيد محمد رجب تجار مشغولات ذهبية، وجميعهم مقيمون بمدينة المنصورة بتحرير محضر رقم 18884 جنح أول المنصورة لسنة 2014 ضد "محمود.م.ع" ضابط شرطة بمديرية أمن إسكندرية اتهموه فيه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه نقدًا وشيك بنكى آخر بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه بزعم جلب 8 كيلو ذهب، لكنه قام بالمماطلة ورفض تسليمهم الأموال أو الذهب مما دفعهم لتحرير محضر بمباحث الأموال العامة .

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مصر 365