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تجديد حبس المتهم بزرع قنبلة أمام دار القضاء العالى 15 يوما

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تجديد حبس المتهم بزرع قنبلة أمام دار القضاء العالى 15 يوما تجديد حبس المتهم بزرع قنبلة أمام دار القضاء العالى 15 يوما
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس "إسلام شعبان"، المتهم بتفجير قنبلة بدار القضاء العالى، ومحاولة تفجير قنبلتين بمجلس الوزراء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتفجير منشأة عامة اقترنت بقتل شخص وإصابة آخرين، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتفجير سينما "رادوبيس" بالهرم.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بالانضمام إلى تنظيم جماعة أجناد الإرهابية، وذلك بعد لقاء مع مؤسس التنظيم "همام عطية"، وتم اختياره للانضمام لمجموعة الرصد والتنفيذ بالتنظيم، وأشار إلى أن المجموعة تقوم على أفكار هى تكفير الحاكم الموجود حاليًا لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أنه بعد انضمامه للتنظيم تلقى تدريبات إضافية على كيفية رصد وتنفيذ العمليات الإرهابية وتصنيع القنابل، وأنه فى إطار التخفى تسلم هاتف محمول وطلب منه عدم الاتصال بأى شخص من خلاله لعدم الرصد الأمنى.

واعترف المتهم برصد الأماكن والمنشآت العامة، وأنه قام ومتهم آخر هارب برصد دار القضاء العالى لمدة يومين تمكنوا من خلالها من تحديد مكان يستهدف كمين الشرطة المتواجد أمامها، وقام المتهم بزرع قنبلة ودائرة تفجير مرتبطة بهاتف محمول أسفل إحدى السيارات بمغناطيس قوى، وظل واقفًا لمدة ساعة قبل أن يتصل بهاتف محمول لتنفجر القنبلة.

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مصر 365

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