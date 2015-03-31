أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محاولات للسيطرة على حريق بـ5 أفدنة مزروعة شجر زيتون بأبو رواش

Google+ Print
محاولات للسيطرة على حريق بـ5 أفدنة مزروعة شجر زيتون بأبو رواش محاولات للسيطرة على حريق بـ5 أفدنة مزروعة شجر زيتون بأبو رواش
أكد مصدر أمنى أن حريق مزرعة أشجار الزيتون بالكليو 54 بطريق "القاهرة- إسكندرية" الصحراوى بأبو رواش بالجيزة، وقع داخل مزرعة من 5 أفدنة لأشجار الزيتون ويقوم حاليًا رجال الإطفاء بمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات بعد ارتفاع ألسنة اللهب، وتم الدفع بخزانات استراتيجية بمحيط الحريق للسيطرة عليه.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بداخل مزرعة بأبو رواش وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

- 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق فى مزرعة أشجار زيتون بأبو رواش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365