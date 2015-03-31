محاولات للسيطرة على حريق بـ5 أفدنة مزروعة شجر زيتون بأبو رواش

أكد مصدر أمنى أن حريق مزرعة أشجار الزيتون بالكليو 54 بطريق "القاهرة- إسكندرية" الصحراوى بأبو رواش بالجيزة، وقع داخل مزرعة من 5 أفدنة لأشجار الزيتون ويقوم حاليًا رجال الإطفاء بمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات بعد ارتفاع ألسنة اللهب، وتم الدفع بخزانات استراتيجية بمحيط الحريق للسيطرة عليه.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بداخل مزرعة بأبو رواش وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.
- 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق فى مزرعة أشجار زيتون بأبو رواش