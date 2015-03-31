محاولات للسيطرة على حريق بـ5 أفدنة مزروعة شجر زيتون بأبو رواش

أكد مصدر أمنى أن حريق مزرعة أشجار الزيتون بالكليو 54 بطريق "القاهرة- إسكندرية" الصحراوى بأبو رواش بالجيزة، وقع داخل مزرعة من 5 أفدنة لأشجار الزيتون ويقوم حاليًا رجال الإطفاء بمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات بعد ارتفاع ألسنة اللهب، وتم الدفع بخزانات استراتيجية بمحيط الحريق للسيطرة عليه.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بداخل مزرعة بأبو رواش وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

- 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق فى مزرعة أشجار زيتون بأبو رواش