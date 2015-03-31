وفاة تلميذة فى السويس وإصابة أخرى بذبحة صدرية

توفت تلميذة بمدرسة “الخليلية” فى السويس، بعد إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تسليم جثمانها لأسرتها.

وأفاد أيمن سمير المستشار الإعلامى لتعليم السويس أن التلميذة تدعي “سلمي حسن الشاذلى” مقيدة بالصف الأول الابتدائي، وأوضح أن عامل المدرسة ،قد شاهد التلميذة تسقط مكان وقوفها قرب باب فصلها.

فهرول لمساعدتها ومعلمات المدرسة، بنقلها إلى الزائرة الصحية أوصت بسرعة نقلها إلى المستشفى لخطورة الحالة،وعقب وصولها المستشفى فارقت الحياة منذ ما يقرب من ساعة ونصف متأثره بحالتها.

وفى سياق أخر أصيبت طالبة تدعي ” سحر شعبان ” مقيدة بمدرسة “الصباح” الثانوية الصناعية بنات بذبحه صدرية، وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج.