محافظ الإسماعيلية: لابد من رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج منا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد ومضاعفة حجم العمل وتضافر كافة الجهود من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بتكثيف أعمال التواجد الأمنى وتأمين وحماية جميع المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة والأماكن الحيوية خاصة مع الاستعدادات للاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية خلال تلك الفترة ووضع خطة تنفيذية لبرامج العمل والاستعدادات بمديريات التموين والتجارة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الرقابة التموينية والصحية على جميع منافذ بيع الأغذية والمشروبات والأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والمرور وتأمين جميع الشواطئ والأندية وتكثيف تواجد سيارات ونقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة بجميع مناطق المتنزهات ومناطق الحدائق والشواطئ وتكثيف أعمال غرف العمليات الرئيسية والفرعية وغرفة إدارة الأزمات وعلى الجميع العمل على الحفاظ على الهدوء والاستقرار فى الشارع الاسماعيلى ومضاعفة حجم العمل وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية ومشاركة جميع المواطنيين بمختلف انتمائهم وطوائفهم فى بناء البلد وتحقيق التنمية الشاملة من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنيين على السواء والمساهمة الحقيقية والفعالة فى بناء مصر الجديدة.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدت بحضور الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة و والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء جمعة توفيق مساعد مدير أمن الاسماعيلية وأعضاء الجهاز التنفيذى من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

77 مليون جنية خطة الموازنة لهذا العام

>ولفت محافظ الاسماعيلية إلى البيان التفصيلى لتقرير المتابعة الدورى لتنفيذ ما أتخذ من قرارات فى أخر جلسة للمجلس ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2014/2015، موضحا أن اجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لخطة هذا العام بلغ أجماليها نحو 77 مليون جنيها منها مبلغ 61 مليون و977 ألف جنيها من بنك الاستثمار القومى ومبلغ 15 مليون جنيها من التمويل الذاتى، وانه تم ورود الاعتمادات المالية المخصصة للربع الأول والثانى والثالث من الخطة باجمالى مبلغ 7و44 مليون جنيها، والتى تم توزيعها على مختلف القطاعات وأن نسبة التنفيذ بلغت نحو 97% لجميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.>استعادة ثقة المواطنين فى الجهاز التنفيذى

وأكد محافظ الاسماعيلية على جميع المسؤلين بمختلف مواقعهم ضرورة التفاعل مع المواطنيين والتواصل معهم ميدانيا للوقوف على حجم المشكلات والقضايا الجماهيرية والعمل على حلها بشكل واقعى وملموس وإيجاد حلولا جذرية لتلبية مطالب المواطنيين والمصداقية فى اتخاذ القرارات وإعلام المواطنيين بما يتم اتخاذه من إجراءات من أجل كسب واستعادة ثقة المواطنيين فى الأجهزة التنفيذية والحكومة، مع الأخذ فى الاعتبار العمل على استعادة هيبة الدولة وضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ومواجهة كافة صور الفساد الادارى بكل حسم وشدة، مشددا على ضرورة الالتزام بعمل غرف العمليات بجميع القطاعات الخدمية على مدار 24 ساعة متواصلة.



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جانب من الاجتماع



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رؤساء الأحياء والمدن والقرى



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مديرو المديريات الخدمية

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