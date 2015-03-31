الإعدام لـ"عربي" قتل حبيب صديقته

دانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم، متهمين رجل وامرأة بالقتل وأصدرت على الرجل المتهم الأول في القضية حكماً بالإعدام وحبسه سنة واحدة عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية وكذلك قضت بالسجن سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا بعد إعادة القيد والوصف عن تهمة جريمة الزنا، وحكمت على المتهمة الثانية بالسجن المؤبد عن تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المجني عليه وبالسجن 4 سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات وحبسها سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا.

وكانت النيابه العامه قد أحالت المتهمين إلى القضاء بتهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام الساطور، وسكين، وأن المتهمة الثانية هي من أرشدته على مقر سكنه، واختيار التوقيت لتنفيذ الجريمة.

وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات في شرطة أبوظبي بلاغاً، يفيد بعثورها على جثة قتيل في منطقة الخالدية بأبوظبي، والذي يعمل بقطاع المقاولات، فانتقلت عناصر من التحريات والمباحث برفقة فرق من الشرطة المختصة لمكان الحادث. وتم القبض على الجاني في وقت قياسي، وكشف غموض الجريمه.

وأشار المتهم في محاضر التحقيقات إلى أن الدافع لارتكابه الجريمة كان الانتقام لصديقته «كندية من أصل عربي»، إثر مزاعم ساقتها له فأوغرت صدره على الضحية، وكانت السبب الرئيس وراء الجريمة، حسب اعترافاته أمام الشرطة.

وخلال جلسات المحاكمة أكد شاهد الإثبات في إفادته للمحكمة تحريض المتهمة الثانية للمتهم الأول على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك سكيناً وساطوراً.

ونوه إلى أن المتهمة قامت بشراء أدوات الجريمة عبر مواقع الإنترنت، وأرشدت الجاني إلى مقر عمل المجني عليه، موضحاً أنها تعرفت على المتهم الأول في أحد الملاهي الليلية، وكانا يتعاطيان المخدرات فأوغرت صدره تجاه المجني عليه، والذي تسبب في إجهاضها مرات عدة، كما كان يعاملها بطريقة سيئة، حسب إدعائها، وكان التحريض يتم خلال جلسات تعاطي المخدرات.

وأوضح شاهد الإثبات «ضابط التحريات» أن المجني عليه كانت تجمعه علاقة غير شرعية مع المتهمة وكان يقوم بتصويرها برضاها، ولكنه تركها فيما بعد وقام بمرافقة امرأة أخرى، وأفاد الشاهد بأن هذه معلومات تم التوصل إليها من خلال فريق أمني متخصص في جرائم النفس، ومن المصادر السرية.