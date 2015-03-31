موجز أخبار مصر للساعة 6.. سفير قطر يعود لتسلم مهامه بالقاهرة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها عودة سفير قطر لدى القاهرة، سيف بن مقدم البوعنين، لتسلم مهام عمله بالسفارة، بعد 20 يومًا من استدعاء بلاده للتشاور، وذلك بعد ما تردد عن وجود مصالحة محتملة بين مصر وقطر، على هامش القمة العربية فى شرم الشيخ، التى حضرها الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته لعمليات "عاصفة الحزم" ضد معاقل الحوثيين داخل الأراضى اليمنية، وما أكدته صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن إحباط البحرية المصرية محاولة سفن إيرانية غلق مضيق "باب المندب"، بالتزامن مع الغارات الجوية التى تشنها القوات السعودية ضد بؤر تمركز مليشيات الحوثيين داخل اليمن.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالطعن رسميًا على براءة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق من تهم التربح والكسب غير المشروع، بعد أقل من أسبوعين من قرار محكمة جنايات الجيزة الصادر الشهر الجارى، بإلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته..

وفيما يلى موجز أنباء السادسة :

- سامح شكرى لـ"اليوم السابع": عودة سفيرنا للدوحة ترتبط بمصلحة مصر الوطنية

- بوادر انفراجة فى العلاقات المصرية القطرية.. بعد مشاركة "تميم" فى القمة العربية بشرم الشيخ.. سفير الدوحة يعود للقاهرة بعد سحبه للتشاور.. وسامح شكرى: عودة سفيرنا يتم تداوله وفقا للاعتبارات السياسية

- خلال ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة.. السيسى: مصر دولة آمنة مستقرة تحترم تعهداتها.. ولن نسمح لأى جماعة متطرفة ببث سمومها وتشويه الدين.. وأدعو الأطراف المتحاربة فى اليمن بالتحلى بالمسئولية من أجل بلادهم

- تفاصيل مؤتمر "الكسب غير المشروع" للإعلان عن الطعن على براءة "حبيب العادلى" بقضية "تضخم الثروات".. رئيس الجهاز: الحكم مخالف للقانون وشابه الفساد فى الاستدلال.. ومذكرة بالأسباب أمام النقض لإلغائه

- رسمياً.. "الكسب غير المشروع" يعلن الطعن على براءة حبيب العادلى

- مصادر بـ"الكسب غير المشروع": مبارك ونجلاه لم يطلبوا التصالح فى قضاياهم.. ننتظر صدور القانون الجديد للبت فى طلبات التصالح ورد الأموال المهربة من المتهمين.. وتؤكد: استعادة الأموال أفضل من سجن المتهمين

- "القومى لحقوق الإنسان" يرسل تقرير بعثة سجن أبو زعبل للنائب العام

- براءة 68 متهمًا بقضية أحداث الذكرى الرابعة للثورة

- بوتين والملف السورى.. أوراق واشنطن لمحاولة إفساد العلاقات المصرية السعودية.. وسائل إعلام أمريكية تزعم: هناك خلاف بين القاهرة والرياض بشأن بشار الأسد والعداء الروسى السعودى يربك حسابات السيسى



>- وزير الخارجية: الحكومة قررت تقديم الخدمات العامة للسوريين فى مصر.. شكرى: ندعم المسار المزدوج الجديد لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين.. ويؤكد: آن الأوان لأن نعمل بكل جدية وصدق على إخراج سوريا من محنتها

- الشرق الأوسط: البحرية المصرية تحبط محاولة إيرانية لإغلاق باب المندب

- وزير خارجية السعودية: لسنا دعاة حرب وعاصفة الحزم مستمرة حتى تحقق أهدافها

- محلب يختتم زيارته لأديس أبابا بعد مشاركته بـ"الكوميسا".. ويلتقى رئيس رواندا لبحث زيادة التعاون.. ورئيس وزراء إثيوبيا: السيسى وضع أسسا راسخة للعلاقات.. ووزير الكهرباء يدعو نظيره الإثيوبى لزيارة مصر

- انفجار جسم غريب بالمدينة الجامعية بنات فى بنها دون إصابات

- الأمن يواصل دك معاقل الإرهاب فى سيناء.. إصابة 6 إرهابيين والقبض على 5 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة و40 مشتبها بهم.. حرق وتدمير 25 عشة والتحفظ على 5 سيارات.. وغلق محيط أماكن التمشيط وأكمنة ثابتة ومتحركة

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