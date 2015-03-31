كيف تتعامل مع الأطفال المنغوليين فى فترة المراهقة

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة لدى طفلة عمرها 11 عاما، وتعانى من متلازمة داون، فكيف يمكننى تجاوز مرحلة البلوغ المقبلة عليها؟.

وتبعا لرأى استشارى الأمراض النفسية جمال فرويز فإن مرحلة المراهقة والبلوغ لدى المصابين بمتلازمة داون، تتطلب معاملة خاصة وخاصة الإناث.

فمرحلة البلوغ لديهن تشمل تغيرات شديدة فى هرمونات الجسم، مما يزيد من انفعالاتهن النفسية والسلوكية، بجانب شعورهن بالتوتر عند بداية الدورة الشهرية.

وأفضل الطرق لتجنب تلك المشاكل هى التوعية المسبقة للفتيات وشرح جميع تفاصيلها، ويمكن الاستعانة بمواد ملونة (حمراء كلون الدم) كتجربة للدورة الشهرية قبل تعرض الفتاة لها، حتى لا تصاب بالفزع عند رؤيتها لنقاط الدم التى تخرج منها لأول مرة ودون وعى مسبق.

أما بالنسبة للذكور فيوضح فرويز أنهم أقل هدوءا من الإناث فى تلك المرحلة، وكل ما يتطلبه الأمر هو العمل على توجيه سلوكهم وترشيده، وتوعيتهم إلى ضرورة عدم التعبير عن مشاعرهم الجنسية على الملأ، وفى جميع الأحوال فإن الذكور لا يعانون من مشاكل الهياج السلوكية، وهو ما يساعد على توعيتهم والتحكم فى سلوكياتهم بسهولة.