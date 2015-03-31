أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المحكمة العسكرية بالسويس تمد أجل الحكم بقضية أحداث 25 يناير 2013 إلى 7 إبريل

Google+ Print
المحكمة العسكرية بالسويس تمد أجل الحكم بقضية أحداث 25 يناير 2013 إلى 7 إبريل المحكمة العسكرية بالسويس تمد أجل الحكم بقضية أحداث 25 يناير 2013 إلى 7 إبريل

محكمة

قررت المحكمة العسكرية بالسويس مساء اليوم مد أجل الجكم بقضية أحداث مظاهرات 25 يناير 2013 والتى كانت بمحيط مديرية أمن السويس ،وشهدت وفاة 9 وإصابة 22 آخرين والمتهم فيها 33 شخص إلى 7 إبريل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة العسكرية فى 8 مارس ل،قد استمعت لأقوال أسر الشهداء والمصابين بالقضية واستمعت أيضًا لأقوال الشهود وبعض من ضباط الشرطة فى مناصب قيادين أثناء فترة الأحداث.

وقال والد الشاب علي سليمان أحد المتوفين خلال الأحداث فى تصريحات خاصًة أن معظم أسر الشهداء والمصابين اتهموا المجندين والضباط فى وقائع أصابة وموت ذويهم ، موضحين أن المجندين فى ذلك الوقت كانوا فى حالة هياج ولاوعي بعد إصابة أحد زملائهم وهو ما دفعهم لإطلاق النيران بشكل عشوائي على المتظاهرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا