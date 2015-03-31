المحكمة العسكرية بالسويس تمد أجل الحكم بقضية أحداث 25 يناير 2013 إلى 7 إبريل

قررت المحكمة العسكرية بالسويس مساء اليوم مد أجل الجكم بقضية أحداث مظاهرات 25 يناير 2013 والتى كانت بمحيط مديرية أمن السويس ،وشهدت وفاة 9 وإصابة 22 آخرين والمتهم فيها 33 شخص إلى 7 إبريل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة العسكرية فى 8 مارس ل،قد استمعت لأقوال أسر الشهداء والمصابين بالقضية واستمعت أيضًا لأقوال الشهود وبعض من ضباط الشرطة فى مناصب قيادين أثناء فترة الأحداث.

وقال والد الشاب علي سليمان أحد المتوفين خلال الأحداث فى تصريحات خاصًة أن معظم أسر الشهداء والمصابين اتهموا المجندين والضباط فى وقائع أصابة وموت ذويهم ، موضحين أن المجندين فى ذلك الوقت كانوا فى حالة هياج ولاوعي بعد إصابة أحد زملائهم وهو ما دفعهم لإطلاق النيران بشكل عشوائي على المتظاهرين.