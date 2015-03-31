أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور ..محافظ السويس يتفقد المحافظة لرفع مخلفات المياه الجوفية وإنارة الطريق

Google+ Print

1.....

أشرف اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم الثلاثاء على عمليات شفط المياة الجوفية و مياة الصرف الزراعى المتراكمة على طريق السويس ـ الاسماعيلية .

وياتي ذلك في إطار إستكمال أعمال مصرف يوسف السباعى للتخلص من المياه الجوفية ومياة الصرف الزراعي  .

كما تفقد اللواء  أعمال الانارة العامة بطريق السويس – الإسماعيليه و صيانة الأعمدة بطول 35 كيلو متروبتكلفة مليون و700 الف جنية  و التي تبدأ من مزلقان المثلث و تنتهى عند كمين قرية جنيفه بحى الجناين.

وفى سياق منفصل قام المحافظ بجولة لمجزر السويس بمنطقة الرائد لتفقد سير العمل داخل المجزر النصف آلى بطاقة قدرها 350 عجلا يومياً.

ووجه المحافظ  مسئولين الصرف الصحى بضرورة سرعة تطهير خط الصرف الخاص بالمجزر و تغيير خط المياة و تدعيم الكهرباء و صيانتها داخل المجزر مشدداعلى مدير المجزر بالنظافة اليومية و رفع المخلفات الناتجة على أعمال الذبح اولاً بأول.

كما تفقد المحافظ  أعمال التطوير و رفع كفاءة طريق قرى شباب الخريجين و الرائد بطول 5 كيلو متر و بعرض 12 متراً لتطوير الطرق بالمنطقة ضمن المشروع القومى لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ على أهالى المنطقة بسرعة توصيل أى مرافق بالشوارع قبل بدء أعمال الرصف محذراً أى مخالف لهذه التعليمات  بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكان العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل و منى السويفى مدير عام الطرق و ممثل الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميدانى قد رافقوا المحافظ فى جولته .
>4...5

2...

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل