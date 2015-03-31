بالصور ..محافظ السويس يتفقد المحافظة لرفع مخلفات المياه الجوفية وإنارة الطريق

أشرف اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم الثلاثاء على عمليات شفط المياة الجوفية و مياة الصرف الزراعى المتراكمة على طريق السويس ـ الاسماعيلية .

وياتي ذلك في إطار إستكمال أعمال مصرف يوسف السباعى للتخلص من المياه الجوفية ومياة الصرف الزراعي .

كما تفقد اللواء أعمال الانارة العامة بطريق السويس – الإسماعيليه و صيانة الأعمدة بطول 35 كيلو متروبتكلفة مليون و700 الف جنية و التي تبدأ من مزلقان المثلث و تنتهى عند كمين قرية جنيفه بحى الجناين.

وفى سياق منفصل قام المحافظ بجولة لمجزر السويس بمنطقة الرائد لتفقد سير العمل داخل المجزر النصف آلى بطاقة قدرها 350 عجلا يومياً.

ووجه المحافظ مسئولين الصرف الصحى بضرورة سرعة تطهير خط الصرف الخاص بالمجزر و تغيير خط المياة و تدعيم الكهرباء و صيانتها داخل المجزر مشدداعلى مدير المجزر بالنظافة اليومية و رفع المخلفات الناتجة على أعمال الذبح اولاً بأول.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير و رفع كفاءة طريق قرى شباب الخريجين و الرائد بطول 5 كيلو متر و بعرض 12 متراً لتطوير شبكة الطرق بالمنطقة ضمن المشروع القومى لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ على أهالى المنطقة بسرعة توصيل أى مرافق بالشوارع قبل بدء أعمال الرصف محذراً أى مخالف لهذه التعليمات بأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكان العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل و منى السويفى مدير عام الطرق و ممثل الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميدانى قد رافقوا المحافظ فى جولته .

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