بالصور.. مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم مروع بين سيارة "جامبو"، وأخرى نقل، على الطريق الدولى الساحلى الرابط ما بين دمياط والإسكندرية أمام قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ.

وتلقى مرفق إسعاف البرلس إشارة بوقوع حادث تصادم على الطريق بالقرب من كوبرى الحماد، فهرع عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت جثتى "عبده. م. م. ص" 67 سنة، و"عماد. م" مع المصابين "محمد. أ. ح" 23 سنة، و"السيد. أ. ع" 25 سنة إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى وحفظت بياناتهم وتم تسليم المتوفيين لمستشفى بلطيم.

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