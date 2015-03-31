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بالصور.. مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم مروع بين سيارة "جامبو"، وأخرى نقل، على الطريق الدولى الساحلى الرابط ما بين دمياط والإسكندرية أمام قرية الشهابية التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ.
>جانب من الحادث - 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من الحادث

وتلقى مرفق إسعاف البرلس إشارة بوقوع حادث تصادم على الطريق بالقرب من كوبرى الحماد، فهرع عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت جثتى "عبده. م. م. ص" 67 سنة، و"عماد. م" مع المصابين "محمد. أ. ح" 23 سنة، و"السيد. أ. ع" 25 سنة إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى وحفظت بياناتهم وتم تسليم المتوفيين لمستشفى بلطيم.
>سيارة الإسعاف تنقل الجثتين - 2015-03 - اليوم السابع
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سيارة الإسعاف تنقل الجثتين

السيارة ربع النقل - 2015-03 - اليوم السابع
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السيارة ربع النقل

المصابون والمتوفون - 2015-03 - اليوم السابع
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المصابون والمتوفون

أهالى الشهابية ورجال الإسعاف يحملون المصابين - 2015-03 - اليوم السابع
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أهالى الشهابية ورجال الإسعاف يحملون المصابين

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