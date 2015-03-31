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سقوط 3 متهمين اعتدوا على ملازم شرطة وسرقوا طبنجته بالبساتين

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سقوط 3 متهمين اعتدوا على ملازم شرطة وسرقوا طبنجته بالبساتين سقوط 3 متهمين اعتدوا على ملازم شرطة وسرقوا طبنجته بالبساتين
تحقق نيابة البساتين مع 3 متهمين لقيامهم بالتعدى على ضابط شرطة وإصابته وسرقة طبنجته الميرى بالبساتين، وذلك لدى استقلاله سيارة ميكروباص متوجها إلى منزله من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء خالد يحيى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغًا يفيد قيام مجهولين بالتعدى على ملازم شرطة "أيمن.ش" من قوة قسم البساتين، وذلك لدى استقلاله ميكروباص من أعلى الطريق الدائرى، وقاموا بإصابته والاستيلاء منه على طبنجته الميرى وهاتفه المحمول.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة بمعرفة المقدم خالد الدمرداش رئيس مباحث البساتين والرائد محمد السيسى معاون مباحث البساتين، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ر.د" و"زين العابدين.ع.ع"، و"محمد.ن.أ" مسجلين خطر ومقيمون بالعمرانية، وتم ضبطهم وبحوزتهم الطبنجة المسروقة وأرشدوا عن مكان بيعهم لهاتف الضابط، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365