بالصور..محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المحافظة‎

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قام الدكتور/ أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج برئاسة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة داخل بعض الشوارع المحيطة بجامعة ومستشفى سوهاج ، والتي تعطل حركة المرور بهذه الشوارع الحيوية .

> حيث انه وأثناء سير الحملة باحد الشوارع أمام الجامعة تلاحظ وجود رمال كثيفة أمام نقابة المهندسين وأمام العمارات المجاورة لمدخل الجامعة الخلفي ، مما يعطل حركة المرور بالشارع ، وقد تم إزالة الرمال و تحرير محضر إشغال للطريق العام كما تلاحظ وجود سور مبنى بالطوب الأبيض على مساحة ارض تمتلكها الجامعة بجوار بنك القاهرة وعدم وجود ترخيص بذلك ، حيث تم إزالة السور وتحرير محضر بالواقعة , كما تلاحظ أيضا وجود عمليات تكسير بالطريق أمام مستشفى الجامعة ، وعلى الفور اصدر التعليمات بتجهيز الطريق فى الحال تمهيدا لإعادة رصفه .

وأثناء المرور بالشوارع الموجودة خلف مستشفى الجامعة ، تبين وجود أكشاك خلف المدينة الجامعية للطالبات ، منها كشك واحد فقط مرخص ينتهي ترخيصه في 30/6/2015 م تم ازالته ، حيث تم إزالة الأكشاك غير المرخصة ، ، ومراجعة كافة الأكشاك الموجودة خلف المستشفى وإزالة غير المرخص منها ، ومراجعة ترخيص محطة بنزين تابعة لشركة مصر للبترول موجودة على امتداد الشارع المؤدى إلى قرية نيده ، وتحرير محضر إغلاق للمحطة لحين التأكد من صلاحية الترخيص .

كما تم خلال الحملة إزالة البروز غير القانونية للأكشاك والمحلات الموجودة بالشوارع خلف مستشفى الجامعة لإلزامها بالحدود القانونية ، كما تم أيضا التفتيش على بعض محلات الأغذية للتأكد من سلامة الأغذية التي تقدمها وتحرير محاضر للمخالف منها الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.

> وخلال الحملة أكد المحافظ أن الحملة تهدف إلى إزالة التعديات والمخالفات لما تمثله المخالفة من تعدى صارخ على املاك الدولة ، وذلك لإيصال رسالة للجميع باحترام القانون ، مشيرا إلى انه لابد من معالجة الأوضاع العاجلة بالشارع ، لإقامة ميزان العدل وتحقيق الشفافيه وانه لا استثناء لأحد فكلنا أمام القانون سواء .

> وأضاف انه سعيد بتقبل الشارع السوهاجي لما يتم على ارض الواقع ، فهذا دليل على رفضه للأوضاع الخاطئة مؤكدا على انه يرحب بمشاركة المواطن فالكل مسئول عن سوهاج .