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بالصور..محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المحافظة‎

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محافظ سوهاج خلال قيادته للحملة

محافظ سوهاج خلال قيادته للحملة

قام الدكتور/ أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج برئاسة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة داخل بعض الشوارع المحيطة بجامعة ومستشفى سوهاج ، والتي تعطل حركة المرور بهذه الشوارع الحيوية .
> حيث انه وأثناء سير الحملة باحد الشوارع أمام الجامعة  تلاحظ وجود رمال  كثيفة أمام نقابة المهندسين وأمام العمارات المجاورة لمدخل الجامعة الخلفي ، مما يعطل حركة المرور بالشارع  ، وقد تم إزالة الرمال و تحرير محضر إشغال للطريق العام كما تلاحظ  وجود سور مبنى بالطوب الأبيض على مساحة ارض تمتلكها الجامعة بجوار بنك القاهرة وعدم وجود ترخيص بذلك ، حيث تم إزالة السور وتحرير محضر بالواقعة , كما تلاحظ أيضا  وجود عمليات تكسير بالطريق أمام مستشفى الجامعة ، وعلى الفور اصدر التعليمات بتجهيز الطريق فى الحال تمهيدا لإعادة رصفه .

وأثناء المرور بالشوارع الموجودة خلف مستشفى الجامعة ، تبين وجود أكشاك خلف المدينة الجامعية للطالبات ، منها كشك واحد فقط مرخص ينتهي ترخيصه في 30/6/2015 م تم ازالته ،  حيث تم إزالة الأكشاك غير المرخصة ،  ، ومراجعة كافة الأكشاك الموجودة خلف المستشفى وإزالة  غير المرخص منها ، ومراجعة ترخيص محطة بنزين تابعة لشركة للبترول موجودة على امتداد الشارع المؤدى إلى قرية نيده ، وتحرير محضر إغلاق للمحطة لحين التأكد من صلاحية الترخيص .

كما تم خلال الحملة إزالة البروز غير القانونية للأكشاك والمحلات الموجودة بالشوارع خلف مستشفى الجامعة لإلزامها بالحدود القانونية ، كما تم أيضا التفتيش على بعض محلات الأغذية للتأكد من سلامة الأغذية التي تقدمها وتحرير محاضر للمخالف منها الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.
> وخلال الحملة أكد المحافظ أن الحملة تهدف إلى إزالة التعديات والمخالفات لما تمثله المخالفة من تعدى صارخ على املاك الدولة ، وذلك لإيصال رسالة للجميع باحترام القانون ، مشيرا إلى انه لابد من معالجة الأوضاع العاجلة بالشارع ، لإقامة ميزان العدل وتحقيق الشفافيه وانه لا استثناء لأحد فكلنا أمام القانون سواء .
> وأضاف انه سعيد بتقبل الشارع السوهاجي لما يتم على ارض الواقع ، فهذا دليل على رفضه للأوضاع الخاطئة مؤكدا على انه يرحب بمشاركة المواطن فالكل مسئول عن سوهاج .

محافظ سوهاج اثناء الحملة

محافظ سوهاج اثناء الحملة

محافظ سوهاج واحد قيادات المحافظة

محافظ سوهاج واحد قيادات المحافظة

محافظ سوهاج واحد القيادات الامنية بالمحافظة

محافظ سوهاج واحد القيادات الامنية بالمحافظة

اعمال الازالة اليوم

اعمال الازالة اليوم

محافظ سوهاج وقيادات الامن بالمحافظة

محافظ سوهاج وقيادات الامن بالمحافظة

اعمال الازالة اليوم

اعمال الازالة اليوم

اعمال الازالة اليوم

اعمال الازالة اليوم

اعمال الازالة اليوم

اعمال الازالة اليوم

محافظ سوهاج خلال حملة الازالة اليوم

محافظ سوهاج خلال حملة الازالة اليوم

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