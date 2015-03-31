مجلس التأديب الأعلي يحدد جلسة 29ابريل المقبل للنظر فى طعن قضاة رابعة

حدد مجلس التأديب الأعلي، برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، جلسة 29 إبريل المقبل، للنظر فى طعن قضاة بيان رابعة، على الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة بإحالة 31 قاضي منهم للمعاش.

وقال مصدر قضائي ان عدد من القضاة المبرئين من حكم الدرجة الأولى، العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية،قد استلموا عملهم، وهم جمال سماحة، خالد سماحة، إبراهيم ابوشقة.

كان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قضي في 14 مارس الماضي، بإحالة 31 مستشارا في قضية بيان رابعة، للمعاش، وبرأ المجلس 25 قاضيا، من اتهامهم بإذاعة بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي.