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تعليم السويس: وزير التعليم الفني منع ندب أي معلم لعمل إداري

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تعليم السويس: وزير التعليم الفني منع ندب أي معلم لعمل إداري تعليم السويس: وزير التعليم الفني منع ندب أي معلم لعمل إداري

 

وزير التربية والتعليم

قال أيمن سمير المسئول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس أن الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب أرسل لهم اليوم قرارًا يحمل توقيع الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني بعدم الموافقة على ندب أي معلم بتخصصات التعليم الفني للعمل بأي أعمال إدارية غير تخصصه التدريسي داخل أو خارج المدرسة، وخصوصًا في حالة وجود عجز بتخصص المعلم، و ذلك حرصًا على حسن سير العملية التعليمية.

من جانبه قال محمد عزب مدير عام التعليم الفنى في بيان إعلامي أن هذا القرار جاء في إطار ضبط أداء التعليم الفني والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمدارسه.

وأضاف أن التعليم الفني بالسويس يسير وفق منظومة تطوير وتحديث تسهم على المدى القريب في كتابة تاريخ جديد للتعليم الفني بمصر يشارك طلابه في بناء الجديدة.

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