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إطلاق اسم شهيدي الوطن “محمد أبو زيد و أحمد جمال علي” مدرسة وشارع بالمنيا

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إطلاق اسم شهيدي الوطن “محمد أبو زيد و أحمد جمال علي” مدرسة وشارع بالمنيا إطلاق اسم شهيدي الوطن “محمد أبو زيد و أحمد جمال علي” مدرسة وشارع بالمنيا

اللواء-صلاح-الدين-زيادة-محافظ-المنيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة أول “محمد أبو زيد حجاج حسين” من قوة أمن المنيا سابقًا، على مدرسة “صفط الشرقية” الإعدادية مركز المنيا ، وكذلك إطلاق اسم الشهيد مجند “أحمد جمال داخلي سيد ” من قوة مديرية أمن السويس سابقًا علي شارع بقرية بني غني مركز سمالوط ، وذلك تخليدًا لذكراهم وما قدماه من تضحية بالنفس من أجل الوطن.

هذا وقد استشهد أمين شرطة أول “محمد أبو زيد حجاج حسين” من قوة أمن المنيا سابقًا، على إثر إطلاق أعيرة نارية عليه خلال قيامه بحراسة كنيسة مارمرقس بمدينة المنيا ليلة عيد الميلاد.
> كما استشهد المجند “أحمد جمال داخلي سيد ” من قوة مديرية أمن السويس سابقًا على إثر إطلاق أعيرة نارية أثناء قيادته سيارة الشرطة التابعة لقسم شرطة الجناين بصحبة الملازم أحمد المهدي أثناء عودتهما من كمين جنيفة الحدودي مع مديرية أمن الإسماعيلية.

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