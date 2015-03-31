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مد فترة التظلمات على نتائج مسابقة 30 ألف معلم حتى الخميس المقبل بالسويس

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مد فترة التظلمات على نتائج مسابقة 30 ألف معلم حتى الخميس المقبل بالسويس مد فترة التظلمات على نتائج مسابقة 30 ألف معلم حتى الخميس المقبل بالسويس

وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس

قرر عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة السويس مد فترة قبول التظلمات فى نتائج و بيانات مسابقة ال30 ألف معلم و أخصائي مساعد  بالمحافظة  حتى الخميس الموافق 2 أبريل  .

وأضاف عبد الحافظ فى بيان له أن قرار المد جاء لمنح كل أصحاب التظلمات من المعلمين الناجحين فى المسابقة الفرصة لتقديم تظلماتهم مراعاة للظروف الاستثنائية التى صاحبت مراحل المسابقة.

و كانت مديرية التربية و التعليم بالسويس قد بدأت فى قبول التظلمات منذ الأربعاء الماضى تزامنا مع بدء تلقى طلبات التعيين من خلال لجنتين مقرهما  داخل مدرسة السويس الثانوية بنات.

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