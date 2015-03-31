مد فترة التظلمات على نتائج مسابقة 30 ألف معلم حتى الخميس المقبل بالسويس

قرر عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة السويس مد فترة قبول التظلمات فى نتائج و بيانات مسابقة ال30 ألف معلم و أخصائي مساعد بالمحافظة حتى الخميس الموافق 2 أبريل .

وأضاف عبد الحافظ فى بيان له أن قرار المد جاء لمنح كل أصحاب التظلمات من المعلمين الناجحين فى المسابقة الفرصة لتقديم تظلماتهم مراعاة للظروف الاستثنائية التى صاحبت مراحل المسابقة.

و كانت مديرية التربية و التعليم بالسويس قد بدأت فى قبول التظلمات منذ الأربعاء الماضى تزامنا مع بدء تلقى طلبات التعيين من خلال لجنتين مقرهما داخل مدرسة السويس الثانوية بنات.