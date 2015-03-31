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سامح شكرى لـ"اليوم السابع": عودة سفيرنا للدوحة ترتبط بمصلحة مصر الوطنية

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سامح شكرى لـ"اليوم السابع": عودة سفيرنا للدوحة ترتبط بمصلحة مصر الوطنية سامح شكرى لـ"اليوم السابع": عودة سفيرنا للدوحة ترتبط بمصلحة مصر الوطنية
قال وزير الخارجية سامح شكرى، فى تصريح مقتضب لـ"اليوم السابع" تعقيبا على توقيت عودة السفير المصرى المسحوب إلى قطر، "إن قرار عودة سفير إلى قطر يرتبط بتقديرات مصر وفق مصلحتها الوطنية".

على جانب آخر أكد مصدر دبلوماسى، أن سفير مصر فى قطر محمد مرسى لم يتلق أى تعليمات أو إشارات تنبئ بقرب عودته للدوحة.

وكان سفير قطر بالقاهرة سيف مقدم بوالعينين استأنف عمله فى السفارة القطرية منذ صباح اليوم الثلاثاء، عقب يومين من اختتام أعمال القمة العربية فى شرم الشيخ، والتى رأس وفد قطر بها الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر.

وقال المصدر إن عودة السفير القطرى للقاهرة تأتى بعد غياب دام ما يقرب من ٤٠ يوما حيث كانت قطر استدعته للتشاور بعد أن اتهم مندوب مصر بالجامعة العربية طارق عادل الدوحة فى تصريحات صحفية بدعم الإرهاب، واعتبرت قطر التصريحات بأنها تأتى خارج إطار الدبلوماسية.

وكان البوعينين قد حضر اجتماع القمة العربية ضمن الوفد القطرى فى شرم الشيخ كمندوب لبلاده فى الجامعة العربية، والتى كانت أول زيارة له للقاهرة منذ أن قررت قطر سحبه للتشاور.


>- بوادر انفراجة فى العلاقات المصرية القطرية.. بعد مشاركة "تميم" فى القمة العربية بشرم الشيخ.. سفير الدوحة يعود للقاهرة بعد سحبه للتشاور.. وسامح شكرى: عودة سفيرنا يتم تداوله وفقا للاعتبارات السياسية

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مصر 365

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