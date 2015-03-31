ماركا: تشيتشاريتو طفل يبكي كثيرا

وصفت صحيفة (ماركا) الإسبانية خافيير هيرنانديز لاعب ريال مدريد بالطفل كثير البكاء بسبب شكواه المتكررة من قلة المشاركة في المباريات مع الفريق الملكي.

وأكدت الصحيفة أن المهاجم المكسيكي اعترف فعلا ببكائه في مرات كثيرة لهذا السبب، وهو ما صرح به لقناة (فوكس سبورتس) الأمريكية.

يقول صاحب الـ26 عاما: "نعم بكيت كثيرا.. الإحباط هو الشعور الذي يسيطر علي في السنتين الأخيرتين.. أشعر بالإحباط لأنني جزء من الفريق، أتدرب بشكل جيد، ولكن لا أقوم بالشيء الأهم وهو المشاركة في المباريات".

خافيير هيرنانديز كان قد انتقل لمانشستر يونايتد عام 2010 عقب أدائه الرائع في كأس العالم مع المكسيك، ولكن قلة مشاركته في الموسم الحالي تسببت في رحيله عن الشياطين الحمر وانضمامه لريال مدريد على سبيل الإعارة يناير الماضي.

وسجل تشيشاريتو هدف الفوز لمنتخب بلاده على حساب الإكوادور في مباراة ودية يوم السبت الماضي، في إطار استعدادات المكسيك لخوض بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل في تشيلي.