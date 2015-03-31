أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماركا: تشيتشاريتو طفل يبكي كثيرا

Google+ Print
ماركا: تشيتشاريتو طفل يبكي كثيرا ماركا: تشيتشاريتو طفل يبكي كثيرا

وصفت صحيفة (ماركا) الإسبانية خافيير هيرنانديز لاعب ريال مدريد بالطفل كثير البكاء بسبب شكواه المتكررة من قلة المشاركة في المباريات مع الفريق الملكي.

وأكدت الصحيفة أن المهاجم المكسيكي اعترف فعلا ببكائه في مرات كثيرة لهذا السبب، وهو ما صرح به لقناة (فوكس سبورتس) الأمريكية.

يقول صاحب الـ26 عاما: "نعم بكيت كثيرا.. الإحباط هو الشعور الذي يسيطر علي في السنتين الأخيرتين.. أشعر بالإحباط لأنني جزء من الفريق، أتدرب بشكل جيد، ولكن لا أقوم بالشيء الأهم وهو المشاركة في المباريات".

خافيير هيرنانديز كان قد انتقل لمانشستر يونايتد عام 2010 عقب أدائه الرائع في كأس العالم مع المكسيك، ولكن قلة مشاركته في الموسم الحالي تسببت في رحيله عن الشياطين الحمر وانضمامه لريال مدريد على سبيل الإعارة يناير الماضي.

وسجل تشيشاريتو هدف الفوز لمنتخب بلاده على حساب الإكوادور في مباراة ودية يوم السبت الماضي، في إطار استعدادات المكسيك لخوض بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل في تشيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع