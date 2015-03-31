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لاعب ريال مدريد الجديد: لا أمانع الانتقال لأحد الأندية على سبيل الإعارة

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لاعب ريال مدريد الجديد: لا أمانع الانتقال لأحد الأندية على سبيل الإعارة لاعب ريال مدريد الجديد: لا أمانع الانتقال لأحد الأندية على سبيل الإعارة

صرح لوكاس سيلفا لاعب وسط ريال مدريد بأنه لا يمانع الانتقال لأحد الأندية على سبيل الإعارة إذا أتيح الأمر.

سيلفا والذي انتقل للفريق الملكي يناير الماضي من كروزيرو البرازيلي، أكد أنه يمتلك الإمكانات اللازمة من أجل تثبيت أقدامه مع ريال مدريد ولكنه لا يمانع الرحيل عن النادي لفترة من الوقت.

قال صاحب الـ22 عاما لقناة "جلوبو إسبورت" البرازيلية: "اندهشت من الأخبار التي تناولت رحيلي على سبيل الإعارة إلى بورتو البرتغالي".

واستدرك "لم أستمع لأي شيء يتعلق بهذا الأمر".

وأضاف "لدي عقد مع ريال مدريد، وأتيحت لي العديد من الفرص من أجل المشاركة، وأعتقد أن لدي القدرات اللازمة من أجل المساهمة بقوة مع الفريق".

وأتم "ولكن خيار الإعارة لأحد الفرق قد يكون جيدا أيضا".

وشارك سيلفا منذ قدومه في سبع مباريات مع ريال مدريد، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وكان اللاعب قد حقق بطولة الدوري البرازيلي مرتين مع فريقه السابق كروزيرو (2013 و2014).

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