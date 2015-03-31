ضبط 15 قطعة سلاح بدون ترخيص و 16 طن لحوم فاسدة بالمنيا وبنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة مكبرة من ضبط 9 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 7 متهمين منها بندقية آلية وبندقية خرطوش و7 فرد محلى، بالإضافة إلى 19 طلقة نارية ،كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 قضايا مخدرات منها 5 اتجار و3 تعاطى، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مطعم كشرى من إحدى قرى مركز المنيا يدعى محمد ن 33 سنة لحيازته 15 ألفا و500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9025 لسنة 2015 جنح قسم المنيا.

وفى بنى سويف تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو طالب، مدير الأمن، من ضبط 6 اسلحة ناريه خلال فى حملة تفتيشية شارك فيها رؤساء مباحث اقسام ومراكز الشرطة.