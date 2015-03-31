ضبط 15 قطعة سلاح بدون ترخيص و 16 طن لحوم فاسدة بالمنيا وبنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة مكبرة من ضبط 9 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 7 متهمين منها بندقية آلية وبندقية خرطوش و7 فرد محلى، بالإضافة إلى 19 طلقة نارية ،كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 قضايا مخدرات منها 5 اتجار و3 تعاطى، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مطعم كشرى من إحدى قرى مركز المنيا يدعى محمد ن 33 سنة لحيازته 15 ألفا و500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9025 لسنة 2015 جنح قسم المنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى بنى سويف تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو طالب، مدير الأمن، من ضبط 6 اسلحة ناريه خلال فى حملة تفتيشية شارك فيها رؤساء مباحث اقسام ومراكز الشرطة.