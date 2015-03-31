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بالصور.. أطباء أسبان ينجحون فى زراعة "أول وجه" فى العالم

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نجح فريق من الأطباء الأسبان فى زراعة أول وجه بأسلوب مبتكر، حيث تمكنوا من إعادة بناء الجزء السفلى من الوجه لرجل يعانى من تشوه بالشرايين والأوردة.

استغرقت الجراحة أكثر من 27 ساعة فى مستشفى "فال دى" الإسبانى، وأجراها فريق يتكون من 45 شخصا، شمل أطباء وممرضات وأطباء تخدير وغيرهم من المهنيين الصحيين، وتمكنوا من إعادة بناء الجزء أسفل الوجه والعنق والفم واللسان والبلعوم.
>الفريق الطبى الأسبانى- 2015-03 - اليوم السابع
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الفريق الطبى الأسبانى

يذكر أن المريض البالغ من العمر 45 عاماً عانى لمدة 20 عاما من تشوه الشرايين والأوردة، وكان لديه اتصال غير طبيعى بين الشرايين والأوردة، والذى ترتب عليه شعوره بآلام شديدة ونزيف وهو ما أدى إلى مضاعفات خطيرة.
>آشعة للمريض قبل العملية- 2015-03 - اليوم السابع
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آشعة للمريض قبل العملية

وأضاف الأطباء أن هذه ليست أول عملية زرع وجه ناجحة قام بها فريق من مستشفى فال دى، حيث إنه فى عام 2010 تم إجراء أول عملية زرع وجه لممرضة، ولكن كانت دون أنف وكانت مشوهة الفك مع فقدان عظام الخد.
>آشعة للمريض بعد العملية - 2015-03 - اليوم السابع
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آشعة للمريض بعد العملية

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