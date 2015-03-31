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الشعير المطبوخ يساعد على بناء العضلات ويخفض الكوليسترول

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الشعير المطبوخ يساعد على بناء العضلات ويخفض الكوليسترول الشعير المطبوخ يساعد على بناء العضلات ويخفض الكوليسترول
الشعير من النباتات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية لجميع أجزاء الجسم، ويساعد على بناء العضلات.

وحول هذا يوضح الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية، أن الشعير له أهمية كبيرة على صحة الإنسان، حيث يقوم ببناء العضلات اللازمة للنمو، والتى تساعد الجسم على القيام بوظائفه الحيوية وتكوين الهرمونات المختلفة، والإنزيمات والأجسام المضادة، لأنه يحتوى على بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية لبناء الجسم.

يشير د. شريف عزمى رزق الله أن الشعير يحتوى على أقل نسبة من ونسبة عالية من الألياف، التى تعمل على تقليل نسبة الكولسسترول فى الدم، لافتا أن تناول الشعير مطبوخ أو مطحون يقدم فوائد كاملة للجسم.
> وبشكل عام تمنح المشروبات الباردة والمثلجة من الشعير الجسم النشاط والانتعاش وخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة.

يضيف استشارى التغذية أن الشعير يعد من أغنى النباتات من حيث المحتوى الغذائى، فهو يحتوى على كميات وفيرة من الفيتامينات والمعادن، التى تعزز مناعة الجسم وتقى من كثير من الأمراض، كما يعمل على تقليل معدل تكوين العناصر الحرة.

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