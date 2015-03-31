سوء التغذية يضاعف من تعرض الأطفال للأنيميا وضعف المناعة

مخاطر سوء التغذية

سوء التغذية أحد أهم الأسباب التى تساهم فى تعرض الأطفال إلى الإصابة ببعض المخاطر الصحية، لذلك يقدم الدكتور وليم ميخائيل مرقص، أستاذ وباحث صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث، طريقة إعداد الغذاء بطريقة مناسبة للأطفال للوقاية من مخاطر سوء التغذية.>قال الدكتور وليم ميخائيل، إن تغذية الأطفال عند بداية تناولهم الطعام من الأمور المهمة والضرورية، وينبغى أن تتضمن الوجبات الغذائية التى يتناولها الطفل على العناصر الغذائية المفيدة لنموه بصورة صحية.

ويستكمل د. وليم قائلاً: إن عدم حصول الطفل على التغذية الصحية تجعله أكثر عرضة للإصابة بمخاطر سوء التغذية وأهمها:

>1) الأنيميا ونقص الحديد بالجسم الذى يصيب الطفل جراء التغذية غير الصحية.

>2) ضعف المناعة وإصابته بالإعياء لأقل الأسباب.

>3) سهولة انتقال العدوى الميكروبية للطفل.

إهمال الأمهات لتناول طفلها لعنصر الحديد

>وأشار د. وليم قائلاً " إلى أن هناك بعض الأمهات تهتم بحصول طفلها على عنصر البروتينات من خلال تناولهم اللحوم البيضاء كالدجاج، متجاهلين الأنواع الأخرى من البروتينات مثل اللحوم الحمراء والكبد والعسل الأسود والموز والتفاح.

ووفقًا للدراسات والأبحاث الحديثة التى توصى بأنه لا مانع من تناول الأطفال عند بلوغهم 9 شهور البروتينات والأطعمة كاملة الدسم.

وأضاف د. وليم قائلا: يفضل أن تتبع الأمهات طرقًا صحية لإعداد الغذاء لطفلها، من خلال طريقة البورية والتى تتطلب سلق الطعام ثم هرسه، حتى يستطيع الطفل مضغه لعدم وجود أسنان، أو بالطريقة الأخرى وهى ضرب شوربة الخضار بالإضافة إلى قطعة لحم صغيرة بالمضرب الكهربائى.

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