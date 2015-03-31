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تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات سعودية والحوثيين على الحدود

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تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات سعودية والحوثيين على الحدود تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات سعودية والحوثيين على الحدود

الحوثيين_أرشيفية

قال سكان ومصادر قبلية لرويترز إن قوات سعودية ومقاتلين حوثيين يمنيين تبادلوا إطلاق نيران المدفعية والصواريخ في عدد من المناطق على الحدود اليوم الثلاثاء.

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في منطقتي شدا والحصامة بمحافظة صعدة وقرب مدينة حرض في محافظة حجة المجاورة.

وقال سكان إن طائرات هليكوبتر سعودية حلقت في سماء المنطقة ووصفوا القتال بأنه الأشرس منذ بدأت الغارات الجوية التي تقودها ضد أهداف الحوثيين في مختلف أنحاء اليمن منذ ستة أيام بهدف اضعاف الجماعة المدعومة من إيران.

وقال أحد السكان ويدعى خالد في منطقة حرض لرويترز “القصف اليوم أسوأ من أي يوم سابق ونسمع أصوات الانفجارات ونرى طائرات سعودية في الجو.”

وتحدث تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن الاشتباكات على الحدود أيضا. وقال في رسالة نصية إن صواريخ من “العدوان السعودي الأمريكي” تواصل السقوط على منطقتي شدا والحصامة على الحدود اليمنية السعودية.

وزاد التوتر على المنطقة الحدودية منذ قتلت غارة جوية شخصا على الأقل في مخيم المزرق للنازحين قرب حرض أمس الاثنين. وقال مسؤول إغاثة إن الغارة استهدفت عربة تحمل مقاتلين حوثيين.

وصعدة والمحافظات الشمالية المجاورة معاقل لحركة الحوثي التي تنتمي للطائفة الزيدية وقد خاضوا صراعا بريا قصيرا وغير حاسم مع السعودية في 2009.

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