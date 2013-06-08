تأجيل نظر بطلان بيع "سيمو" للأورق إلى 18 أغسطس

كتب : محمود الجمل منذ 49 دقيقة

أجلت محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم نظر دعوى بطلان بيع شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، إلى جلسة 18 أغسطس القادم للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وقد تجمهر عمال الشركة خارج المحكمة خلال ذلك.

وقال عبد الغفار مغاوري، محامي العاملين في الشركة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، أن المستثمر الذي اشترى الشركة، نقلها إلى حالة متردية، ولم يجرعليها أي تطوير، بل سعى إلى تشريد العاملين طمعا في أرض الشركة المقدر مساحتها بـ45 ألف فدان، لافتا إلى أن خصخصة الشركة تمت بطرح أسهمها للبيع في البورصة عام 1997، البالغ عددها ثلاثة ملايين سهم، بسعر السهم عشرة جنيهات، نتيجة تقييم الشركة عشوائيا، فيما بلغ سعر بيع الشركة 30 مليون جنيه، وكان سعرها مقدرا بمبلغ 50 مليون جنيه، وهذا لا يتناسب مع أصولها وممتلكاتها، حيث أنها تمتلك أربعة مصانع بموقع متميز في بهتيم بشبرا الخيمة.