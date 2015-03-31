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القبض على طالب ثانوية بالقليوبية تعدى جنسيا على أولاد عمه

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القبض على طالب ثانوية بالقليوبية تعدى جنسيا على أولاد عمه القبض على طالب ثانوية بالقليوبية تعدى جنسيا على أولاد عمه
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على طالب بالثانوية العامة تعدى جنسيا على أولاد عمه، أثناء وجودهما بالمنزل بمفردهما، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا من "رضا.ع" 46 سنة موظف بشركة بلاستيك ومقيم بمنشية الجبل الأصفر، بتعدى نجل شقيقه المدعو "أحمد.م" 18 سنة طالب بالثانوية العامة جنسياً على نجليه عبد الله 11 سنة، وعبد الرحمن 8 سنوات، أثناء وجودهما بمفردهما فى المنزل، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3401 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365