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العثور على جثة سائق "توك توك" مقتولا بمنيا القمح

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العثور على جثة سائق "توك توك" مقتولا بمنيا القمح العثور على جثة سائق "توك توك" مقتولا بمنيا القمح
تكثف الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق "توك توك" عُثِرَ عليه اليوم الثلاثاء، مقتولا بطعنة نافذة، والتخلص من جثته بمدخل عزبة بدوى، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "محمد.ع.ر" سائق "توك توك"، ومقيم بكفر شلشلمون، إثر إصابته بطعنة، وملقى مدخل عزبة بدوى، وتم إخطار النيابة العامة، فيما كشفت التحريات الأولية عن سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه.

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