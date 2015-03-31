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تأجيل محاكمة 73 إخوانيا متهمين بـ"اقتحام وحرق كنيسة كرداسة" لجلسة 8 إبريل

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تأجيل محاكمة 73 إخوانيا متهمين بـ"اقتحام وحرق كنيسة كرداسة" لجلسة 8 إبريل تأجيل محاكمة 73 إخوانيا متهمين بـ"اقتحام وحرق كنيسة كرداسة" لجلسة 8 إبريل
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة وأمانة سر أحمد صبحى، تأجيل سادس جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة بكرداسة لجلسة 8 إبريل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

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مصر 365