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السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالقليوبية

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السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالقليوبية السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالقليوبية
سيطرت قوات الإطفاء على حريق فى مزرعة دواجن بكفر شكر فى القليوبية، حيث أتت النيران على بعض المخلفات الموجودة بالمزرعة.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارا من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث كفر شكر، بتلقيه بلاغا بنشوب حريق بمزرعة بناحية المنشأة الكبرى دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بسور المزرعة المملوكة لهيثم الشحات شحات سطوحى 40 سنة، وأتت النيران على بعض المخلفات الموجودة بالمزرعة.

وبسؤال مالك المزرعه اتهم كل من "أحمد. ع. م" 31 سنة سائق، وشقيقه زكريا 29 سنة عامل، بارتكاب الواقعة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أنكرا ما نُسِبَ إليهما من اتهام وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بشأن شراء سيارة.

وتوصلت التحريات لعدم صحة أقوال المبلغ لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، افتعل على إثرها صاحب المزرعة واقعة الحادث لإلصاق التهمة بالمشكو فى حقهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2704 جنح مركز كفر شكر لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365