وفاة تلميذة ابتدائى داخل مدرستها بالسويس إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية

توفت تلميذة بمدرسة الخليلية فى السويس، بعد إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تسليم جثمانها لأسرتها.

وأفاد أيمن سمير المستشار الإعلامى لتعليم السويس، أن التلميذة "سلمى. ح. ا" مقيده بالصف الأول الابتدائى، وأن عامل المدرسة شاهدها تسقط مكان وقوفها قرب باب فصلها.

وهرول العامل، ومعلمات المدرسة لمساعدتها، بنقلها إلى الزائرة الصحية والتى أوصت بسرعة نقلها إلى المستشفى لخطورة الحالة، وعقب وصولها المستشفى فارقت الحياة.

وأصيبت الطالبة "سحر. ش" مقيدة بمدرسة الصباح الثانوية الصناعية بنات بذبحه صدرية، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.