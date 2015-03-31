‏‫‏‏‫توصيات الكوميسا تشيد بالرئيس السيسى وتدين العمليات الإرهابية بمصر

انتهت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات قمة الكوميسا، المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، إلى عدد من التوصيات، منها ما يخص الشأن المصرى، حيث تم توجيه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، الأخيرة وتمت الاشادة بالاحترافية التى تولت بها لجنة الانتخابات المصرية إدارة العملية الانتخابية، وكذلك الإشادة بالتداول السلمى للسلطة، بين المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أدانت قمة الكوميسا العمليات الإرهابية التى تتعرض لها بعض دول التجمع، ومنها مصر، وأدانت بأقوى العبارات الحادث الإرهابى الأخير الذى تعرض له بعض المصريين فى ليبيا، وعملية القتل الوحشية التى تم قتلهم بها، وتم تقديم تعازى تجمع الكوميسا للحكومة والشعب المصرى.

وتطلعت دول قمة الكوميسا إلى تنظيم مصر لقمة التكتلات الافريقية الثلاث، فى شرم الشيخ، كما تم تقديم التهنئة لمصر لفوز السفير أشرف راشد، بعضوية لجنة الحكماء.

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