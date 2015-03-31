شاب مدمن يقتل عروسته بالإسكندرية رفضت بيع ذهبها لشرائه المخدرات

قتل شاب عروسته خنقًا، لرفضها بيع مصوغاتها الذهبية وشراء مواد مخدرة بها، بعد اندلاع مشاجرة بينهما انتهت بقتلها، وفر المتهم هاربًا.

كان اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا من العميد إبراهيم عبد العاطى، مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة خورشيد، بنشوب مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها قام على إثرها بقتلها وفر هاربا.

انتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة عثروا على جثة المجنى عليها "صباح.ع" 23 سنة ربة منزل، ملقاة على الأرض بحجرة النوم وملفوف حول رقبتها "إيشارب".

وكشفت تحريات رجال المباحث التى تولاها المقدم محمد عزب، رئيس المباحث، تعاطى المتهم "حمادة.أ" 30 سنة، المواد المخدرة، وأنهما متزوجان منذ عدة أشهر، واكتشفت الزوجة أنه مدمن يسرق محتويات المنزل لبيعها لشراء المخدر، وحدثت بينهما مشاجرة وحاول سرقة مصوغاتها الذهبية لبيعها، إلا أنها هددته بفضح أمره، ليتعدى عليها بالضرب، وخنقها بالـ"إيشارب"، واستولى على المصوغات الذهبية، وفر هاربًا، وتم نصب كمين للمتهم، وألقى القبض عليه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

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